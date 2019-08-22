سفلتة الطريق المؤدي لمنزل الشهيد الشاعري

بدأت بلدية مركز بحر أبوسكينة بفتح وسفلتة الطريق المؤدي لمنزل الشهيد إبراهيم الشاعري بقرية الباطن. وقال شيخ قبيلة بحر أبوسكينه بندر الصبيحي إن «البلدية بدأت في فتح الطريق المؤدي لمنزل أسرة الشهيد تمهيداً لسفلتته». وأضاف أنه «بناء على توجيه أمير المنطقة، وقفت لجنة على الطريق المقترح، برئاسة محافظ محايل المكلف علي الفلقي، ورئيس مركز بحرأبوسكينة منصور ظفران، ورئيس بلدية بحر المهندس محمد بن مرزن، يرافقهم ابن الشهيد تركي بن إبراهيم الشاعري، ورأت اللجنة فتح طريق بديل يخدم أسرة الشهيد والقرية لما يشكله الطريق السابق من خطورة». وأبان الصبيحي أن «المواطن عامر الزوعاني تبرع بجزء من أرضه لمصلحة الطريق، على أن تقوم البلدية بسفلتة الطريق المؤدي لمنزله».



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