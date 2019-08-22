الفيصل يستقبل رئيس تنفيذية تطوير المنطقة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، المستشار في الديوان الملكي رئيس اللجنة التنفيذية لهيئة تطوير المنطقة المهندس إبراهيم السلطان.

واستمع الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء إلى شرحٍ عن الخطط المستقبلية والهادفة لتحقيق التطوير الشامل في المجالات كافة، وتوفير احتياجات محافظات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة.

فيما هنأ المهندس السلطان، أمير المنطقة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام، والذي جاء بتوفيق الله ثم بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده من إمكانات، والمتابعة الدائمة لأمير مكة لكافة الأعمال والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.