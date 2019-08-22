6 مدارس للطفولة المبكرة في سراة عبيدة

أقرت إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة تنفيذ برنامج الطفولة المبكرة في 6 مدارس ابتدائية هي: القبل، الجهمة، الحريقة، قرن وقشة، البوطة،آل عابس.

وقال مدير التعليم المكلف تركي الفالح لـ«دوت الخليج» إن «الأقسام والإدارات المعنية عملت منذ وقت مبكر على استكمال متطلبات انطلاق المدارس من التجهيزات الإنشائية والفنية والسلامة بالمدارس المطبقة للطفولة المبكرة». وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة عبدالله المالكي، أن «الإدارة بدأت حملتها التعريفية بالطفولة المبكرة، ونفذت عددًا من الملتقيات التعريفية بها لتكوين صورة واضحة عنها لدى قيادات المدارس المطبقة لها وفي المجتمع المحلي».