إطلاق خدمة كشف الشهادات المزورة

كشف المشرف العام على مركز إحصاءات التعليم الدكتور عبدالرحمن العنقري لـ«دوت الخليج» عن إطلاق الوزارة خدمة «تحقق» التي تستهدف كافة الملحقيات الثقافية لكشف الشهادات المزورة قبل استقدام الأيدي العاملة من الخارج، كما تمكن الخدمة الجامعات السعودية من التحقق من شهادات الكوادر التي ترغب بالتعاقد معها، متوقعاً أن تطلق مع بداية العام الدراسي الجديد.

التحقق من الشهادات

قال العنقري إنه «يتم حالياً بالتعاون مع وكالة الشؤون التعليمية التواصل مع الجامعات، وتنفيذ الإجراءات الخاصة بالتحقق من شهادات أعضاء هيئة التدريس سواء الحاليين أو الذين يطلبوا للعمل من خارج المملكة لدى الجامعات السعودية»، مبيناً أن الخدمة ستكون إلكترونية تحت منصة «جامعة» الهادفة إلى أتمتة كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة لمستفيديها.

وأضاف أنه سيجري العمل لاحقاً على أن تمكن أي جهة حكومية أو شركة من الاستفادة من الخدمة للتحقق من شهادات الكوادر الأجنبية قبل وصولها إلى المملكة والتعاقد معها.

مؤهل وتزكية

أوضح العنقري أن «الوزارة ستطلق قريباً ضمن خدماتها الإلكترونية، خدمة «مؤهل» التي ستمكن الجهات الموظفة من الاستفسار عن جميع الخريجين وتزويدهم بشهادات الطلاب مصدقة دون حاجة لمراجعة الطالب وتصديق شهادته ومن ثم تقديمها للجهة الموظفة».

وقال إن «بداية العام الدراسي ستشهد إطلاق خدمة ثالثة وهي خدمة «تزكية» وهي متعلقة بأعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في الجامعات السعودية، بحيث يتم تزود الجهات الموظفة التي يرغب عضو هيئة التدريس بالانتقال لها بكافة بياناته ومعلوماته الشخصية، وأي ملاحظات حصل عليها من جامعته الأولى سواء إيجابية أو سلبية، فمثلاً لو تم طي قيده بسبب أمور أخلاقية، فإن الجهة الموظفة الجديدة أو الجامعة التي سيرغب بالانتقال لها سيكون لديها علم قبل أخذ القرار باستحقاقه الوظيفة من عدمه».

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منظومة سحابية

ذكر المشرف العام على مركز إحصاءات التعليم أن «بوابة جامعة منظومة سحابية تساهم في دعم مسيرة التقنية في وزارة التعليم، وتهدف إلى توفير خدمات إلكترونية كاملة آلية وآنية لدعم مؤسسات التعليم العالي السعودية - سواءً حكومية أو أهلية - ومنتسبيها من طلاب وموظفين وأعضاء هيئات تدريس، وغير ذلك من القطاعات الأخرى، مدعومة بقاعدة وطنية لمعلومات مؤسسات التعليم العالي السعودية»، مشيرا إلى أن منظومة جامعة تربط مؤسسات التعليم العالي السعودية مع بعضها البعض، إضافة إلى ربط مؤسسات التعليم العالي بالوزارة.

وأضاف أن «منظومة جامعة نتاج شراكة إستراتيجية بين وزارة التعليم وبرنامج «يسر» للتعاملات الإلكترونية الحكومية للوصول إلى أعلى مستويات الخدمة في مختلف مؤسسات التعليم العالي السعودية، وتكاملها من أجل تقديم خدمات التعليم العالي لأكبر شريحة من أبناء دوت الخليج».

شركة حكومية للتحقق من الشهادات

علق عضو مجلس الشورى السابق، الناشط في مجال التحقق من الشهادات المزورة، الدكتور موافق الرويلي لـ«دوت الخليج»، بالقول إنه مع كل فكرة تحمي البلد من الشهادات المزورة ليس في قطاع التعليم فحسب، إنما في جميع القطاعات، مشيرا إلى أنه يأمل أن لا يقف أمام هذه المشروع بيروقراطية الوزارات المعروفة، ومقدما اقتراحا إلى الوزارة قال فيه إنه يأمل من وزارة التعليم في أن تنشئ شركة حكومية تكون تحت مظلتها تقوم بالتحقق من الشهادات، بحيث تكون هناك رسوم من أجل التحقق، وأيضا يستفيد منها أبناء دوت الخليج بالعمل فيها.