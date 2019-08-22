بين وزيرين ارتفاع طموح الالتحاق برياض الأطفال 20 %

ارتفع طموح وزارة التعليم لرياض الأطفال خلال عام بنسبة 20%، ففيما صرح وزير التعليم السابق الدكتور أحمد العيسى، العام الماضي، أن الوزارة سترفع نسبة الالتحاق بهذه المرحلة من 17,32% حالياً إلى 30% عام 2020 و 75% عام 2030، أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، نية الوزارة رفع نسب الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال إلى 95% عام 2030.

تحسين نواتج التعلم

أوضح وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أن رفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال من 17% في الوقت الحالي إلى 95% عام 2030، يؤثر إيجاباً في تحسين نواتج التعلم، ويحقق متطلبات النمو لأبنائنا في هذه المرحلة.

وبينت إحصائيات حول نسب الالتحاق برياض الأطفال في مناطق المملكة، أن عدد الملتحقين بهذه المرحلة عام 2018 نحو 320 ألف طفل أي 17%، فيما بينت الوزارة، أن الهدف المراد تحقيقه عام 2020 الوصول إلى نسبة التحاق 30% بما يعادل 545 ألف طفل، بما يعني إلحاق 225 ألف طفل خلال هذه الفترة.

واستحوذت المنطقة الشرقية على أعلى نسبة التحاق بـ 25%، وكانت حفر الباطن الأقل بنسبة 11%.

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مدارس الطفولة المبكرة

قال آل الشيخ إن «العام الدراسي الجديد سيشهد تحولات كبرى على خارطة التعليم يمتد أثرها لسنوات قادمة، ونطمح من خلالها إلى تحقيق أولويات إستراتيجية تسهم في بناء الإنسان، وتدعم مسيرة العمل التعليمي، عزمنا على بركة الله، بعد موافقة مجلس الوزراء، على البدء بتطبيق مدارس الطفولة المبكرة التي ستفتح آفاقاً تربوية جديدة، وتضيف توسعاً كبيراً في رياض الأطفال، بعد إسناد تدريس الصفوف الأولية للبنين إلى المعلمات في أكثر من 1400 مدرسة، وفق حزمة من التنظيمات والإجراءات الإدارية التي وضعتها الوزارة لضمان جودة التطبيق بما يؤثر إيجاباً في تحسين نواتج التعلم ويحقق متطلبات النمو للطلاب والطالبات في هذه المرحلة».

ولفت إلى أن الوزارة أنهت تهيئة البنية التحتية للتوسع في رياض الأطفال بدعم سخي من القيادة بما يتيح استثمار الإمكانات المتوفرة في المدارس من خلال مبادرة الطفولة المبكرة.