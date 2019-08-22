إيميل خاطئ يكشف تهديد مسربي رواتب موظفي الغذاء والدواء

تدراك الخطأ
حاولت إدارة الموارد البشرية بالهيئة تدارك الخطأ من خلال إرسال بريد إلكتروني آخر لجميع منسوبي الهيئة، أوضحت خلاله، أن خللاً فنياً تسبب بإرسال بريد إلكتروني يحتوي معلومات سرية، وطالبت بحذف الرسالة وعدم تداولها، وهددت أي موظف يتداولها بالفصل دون مكافأة.
الدخول على إيميلات الموظفين
جهود إدارة الهيئة الرامية لمنع تسرب كشوفات الرواتب وتداولها لم تقف عند الطلب من الموظفين حذف الرسالة، بل بادرت بالدخول على إيميلات الموظفين، والقيام بحذف الرسالة من خانة الرسائل الواردة، وكذلك من خانة الرسائل المحذوفة، كما لوحت الهيئة بتطبيق المادة الـ53 من دليل الموارد البشرية التي تنص على فصل الموظف الذي يفشي أسرار العمل بدون مكافأة.
ضبط التوظيف
البريد الإلكتروني أثار حفيظة شريحة كبيرة من منسوبي الهيئة، حيث طالب عدد منهم ـ تحتفظ الصحيفة بأسمائهم ـ لـ«دوت الخليج»، بضرورة تدخل الهيئات الرقابية لضبط عمليات التوظيف التي وصفها موظفون بالمحسوبيات، وكذلك رفع مرتبات الموظفين أعلى من محددات راتب الوظيفة المعين عليها، كذلك بينَ بعض الموظفين في حديثهم وجود عشرات الأسماء غير معروفة بالنسبة للموظفين تم إدراجهم ضمن كشوفات الرواتب.
مناصب قيادية
اشتكى عدد من حملة الماجستير والدكتوراه من تجاهل الإدارة العليا لهم في التعيين بالمناصب القيادية، واستقطاب موظفين من خارج الهيئة أقل منهم من حيث المؤهلات العملية والخبرات والتخصص، وتعيينهم في مناصب قيادية، على الرغم أنهم من أبناء الهيئة، ومعظمهم ابتعثوا للدراسة في الخارج على حساب الهيئة، إضافة إلى تعيين عددٍ من رؤساء الأقسام والإدارات في مناصب لا تناسب مؤهلاتهم العلمية والعملية.
وعلمت «دوت الخليج» أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» قد تلقت بلاغات عن تجاوزات إدارية ومالية في هيئة الغذاء والدواء، والتي من المتوقع أن تبدأ في تحرياتها عن صحة هذه البلاغات.
* محاولات الموارد البشرية لتدارك الخطأ
1ـ الإيضاح للموظفين أن خللا فنيا حدث
2ـ المطالبة بحذف الرسالة وعدم تداولها
3ـ تهديد أي موظف يتداولها بالفصل دون مكافأة
4ـ الدخول على إيميلات الموظفين وحذف الرسالة
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