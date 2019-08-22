الرياح تسقط واجهات المحلات بمحايل

شهدت محافظة محايل عسير أول من أمس، أمطارا غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية ورياح شديدة، مما تسببت في سقوط عدد من واجهات المحلات التجارية التي تقع على طريق مركز بحر أبوسكينة بالقرب من المعارض، فيما استنفرت فرق الدفاع المدني والمرور والدوريات الأمنية والهلال الأحمر في المحافظة لمواجهة أي طارئ، وأطلقت تحذيراتها عبر مكبرات الصوت.

وتسببت الأمطار الغزيرة في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض القرى والبلدات لعدة ساعات، وأبدى عدد من المواطنين تذمرهم من انقطاع التيار خاصة مع ارتفاع الحرارة خلال فصل الصيف، مما أدى إلى تلف الأجهزة الكهربائية.

وتحولت بعض الشوارع المحورية في المحافظة لبرك ومستنقعات إثر تجمع المياه، وعدم توفر قنوات لتصريف المياه. وحذر الناطق الإعلامي للدفاع المدني في منطقة عسير العميد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، المواطنين والمقيمين من التعرض لأخطار الأمطار والسيول، خاصة هذه الأيام التي تشهد تراكم سحب متفرقة، مما قد يتسبب في هطول أمطار غزيرة وحدوث سيول جارفة، لافتا إلى خطورة تجمع مياه الأمطار في البرك والمستنقعات والأودية والدخول إليها بالسيارات أو عن طرق الأرجل مرورا أو سباحة، لما يعقب ذلك من خطورة الانجراف أو السقوط وصعوبة الخروج والغرق المؤدي إلى الوفاة.