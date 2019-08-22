الان تتابع مصرع مضيفة طيران وإصابة أخريات بحادث حافلة تابعة للخطوط السعودية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: تعرضت إحدى حافلات الخطوط السعودية الخاصة بنقل المضيفات لحادث مروري وهي في طريقها إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وأوضح مركز التواصل بالخطوط السعودية عبر حسابه في “تويتر”، أن الحادث أسفر عن وفاة مضيفة وتعرض عدد من زميلاتها لبعض الإصابات، مشيرا إلى على فرق الإسعاف والمرور باشرت الحادثة.

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