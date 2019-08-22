الان تتابع «السفري» يحتفل بزواج إبنه في جدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 32 دقيقة - 12:57 ص, 22 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 يوم الخميس المقبل جدة- الخليج 365- محمد السويهري: يحتفل الكابتن طيار حميد بن عوض الله السفري يوم الخميس المقبل بحفل زواج إبنه الكابتن طيار محمد على إبنة الشيخ حامد بن بداح السفري، في قاعة امسيتي بجدة.السفري وزع رقاع الدعوة على الاقارب والمحبين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «السفري» يحتفل بزواج إبنه في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.