شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية»: وفاة مضيفة طيران في حادث سير بالرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) تعرضت إحدى حافلات الخطوط السعودية الخاصة بنقل المضيفات لحادث مروري وهي في طريقها إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض وأوضح مركزالتواصل بالخطوط السعودية عبر حسابه في تويتر أن الحادث أسفر عن وفاة مضيفة وتعرض عدد من زميلاتها لبعض الإصابات، مشيرا إلى أن فرق الإسعاف والمرور باشرت الحادثة.



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