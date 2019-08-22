NEWS أول مرة في التاريخ تعين أمرأة متحدث رسمي باسم التعليم العام تعرف على السيرة الذاتية...

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز عرب نيوز، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن تعين أمرأة سعودية لأول مرة في التاريخ كمتحدث رسمي عن التعليم العام بالمملكة العربية السعودية وهي، ” أبتسام الشهري” وكل يوم تثبت المملكة انفتاحها على العالم، طبقاً لرؤية المملكة 2030، والتي من أهم ركائزها هي تمكين المرأة واعتلائها أرفع المناصب طالما وجدت الكفاءة.

أصدر وزير التعليم السعودي / حمد آل شيخ، عدة قرارات بتكليف عدد من القيادات الشابة في الوزارة، لتمكين الشباب من المناصب القيادية، ومن بين هذه التكليفات تعين “أبتسام الشهري”، متحدث رسمي باسم التعليم العام.

السيرة الذاتية للمتحدثة باسم التعليم العام ” أبتسام الشهري”

عملت بالوزارة معلمة للغة الإنجليزية لمدة 17 عام.

حاصلة على ماجستير تربية موهوبين.

تم أبتعاثها إلي أمريكا.

من خريجات برنامج خبرات الدفعة الأولى.

متحدثة في منتدى المعلمين الدولي.

تعرف على ألتغريده الأولى ل أبتسام الشهري ومدى التفاعل معها

قالت أبتسام الشهري في أول تغريده لها ” تحقيقاً لتعزيز التواصل مع منسوبي التعليم العام والمجتمع وكافة وسائل الأعلام ، هنا حساب المتحدث الرسمي للتعليم العام، آمل أن يحقق طموحاتكم وتطلعاتكم،ومعرفة كل ما يستجد عن الوزارة” ولاقت تغريده أبتسام الشهري تفاعلاً واسعاً من المهتمين بشئون وزارة التعليم، والعمل التعليمي، فقد حظيت بأكثر من 500 رد، وقرابة الألف إعادة تغريده، ومتابعة 160 ألف شخص، ويأتي هذا التكليف متطابق مع رؤية المملكة الإستراتيجية 2030 لتطوير المملكة في كل المجالات.