موعد مباراة “العالمي” ضد ضمك ذكريا فوز ضمك على النصر تقلق جماهير “العالمي”...

متابعينا الأعزاء داخل المملكة العربية السعودية، يسعدنا التواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن مباراة الجولة الأولى من الدوري السعودي، مباراة النصر ضد فريق ضمك يستهل العالمي مشوار الدفاع عن اللقب اليوم عندما يلتقي فريق ضمك، الذي له ذكريات غير سعيدة فمنذ 36 عام،و في المباراة الوحيدة التي جمعت الفريقين طوال تاريخهما، كان الفوز من نصيب فريق ضمك بهدفين مقابل هدف وحيد ل”العالمي”

تنطلق مباراة النصر وضمك في أفتتاح الدوري السعودي في تمام السابعة بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي، وتذاع المباراة عبر قناة KSA SPORTS المجانية المفتوحة.

موعد مباراة النصر وضمك في الجولة الأولى للدوري

المباراة القنوات الناقلة موعد المباراة ملعب المباراة النصر * ضمك KSA SPORTS 19.00 بتوقيت السعودية، 18.00 بتوقيت القاهرة استاد الملك فهد

التشكيل المتوقع لفريق النصر في مباراة اليوم

حراسة المرمى: براد جونز.

خط الدفاع : عبد الرحمن عبيد، عوض خميس، مايكون بيريرا، سلطان الغانم.

خط الوسط: عبد الله الخبيري، عبد الرحمن الدوسري، أحمد موسى، جوليانو فيكتور، نور الدين مرابط.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

أهم غيابات النصر عن مباراة ضمك اليوم

سيطرة حالة من القلق على المدير الفني للنصر، من كثرة الغيابات عن فريق النصر في أفتتاح مباريات الدوري، فقد تأكد غياب العديد من اللاعبين الأساسيين عن المباراة، من أبرزهم عمر هوساوي، واللاعب البرازيلي بيتروس، ولاعب المحور عبد العزيز جبريين، واللاعب المنضم حديثاً للفريق عبد الفتاح أدم، ويحي الشهري.