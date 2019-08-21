السعودية اليوم / تعليم رجال ألمع يدشن برنامج تهيئة المعلمين والمعلمات الجدد



محايل 20 ذ والحجه 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واس

دشن مدير التعليم بمحافظة رجال ألمع إبراهيم بن يحيى كدوان أمس برنامج تهيئة المعلمين والمعلمات الجدد، والذي ينفذ بمركزي التطوير المهني (بنين- بنات) .

وتضمن برنامج التهيئة الذي يمتد خلال أربعة أيام على عدة ورش تدريبية تناقش حقوق وواجبات المعلم والمعلمة وعلاقتهما بالمجتمع المدرسي، والحقيبة التأسيسية للمعلم الجديد كما تتناول فرص التطوير المهني والوظيفي، وأخلاقيات مهنة التدريس، ونماذج ملهمة من الميدان.

ورحب مدير التعليم بالمعلمين والمعلمات الجدد، وهنأهم بمناسبة التعيين وذكّرهم بأنهم يحملون رسالة عظيمة في تعليم الجيل القادم، وحثهم في الحرص على التطوير المهني بكل ما يعينهم على أداء رسالتهم التربوية على أكمل وجه, مبينًا أن برنامج التهيئة يهدف إلى تهيئة المعلم وتمكينه للقيام بدوره المنوط به، داعيًا لهم بمزيدٍ من التوفيق والسداد.

من جانبها حثت مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية (بنات) عزيزة بنت حسن عسيري، في كلمة وجّهتها للمعلمات اللاتي تم تعيينهن على أن يكن قدوات حسنة، ومبادرات دومًا لكل ماهو جديد وما من شأنه تطوير المنظومة التعليمية، مبينة أن دور المعلمة في بناء جيل صالح ونافع أمر محوري ومهم، عاكساً بذلك تجليات هذه المهنة الشريفة.

// انتهى //

23:28ت م

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