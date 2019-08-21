نيم يتمسك بأمل التعاقد مع "كانتي الجزائر" رغم ارتفاع سعره

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواصل نادي نيم أولمبيك الفرنسي التحرك من أجل التعاقد مع الجزائري هاشم بوداوي، موهبة أتلتيك بارادو، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لما أكدته صحيفة "ميدي ليبر" الفرنسية، فإن متذيل الدوري الفرنسي ما زال يتمسك بأمل التعاقد مع لاعب الوسط المدافع قبل غلق الميركاتو الصيفي أبوابه يوم 2 سبتمبر/أيلول المقبل.

وكانت المفاوضات بين نيم وبارادو قد شهدت تعثرا في الفترة الأخيرة، بسبب ما اعتبره النادي الفرنسي مبالغة في السعر المقترح من أجل حسم الصفقة.

وكان بوداوي قد قدم أوراق اعتماده في مسابقة كأس أمم أفريقيا؛ حيث ظهر بشكل رائع خلال مواجهة دور المجموعات أمام تنزانيا.

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وبخلاف رغبة نيم في ضم النجم الجزائري؛ فإن هناك اهتماما أيضا من جانب نادي ليل الفرنسي، الساعي هو الآخر لتقوية صفوفه بلاعب جديد في مركز الوسط المدافع.

وفرض بوداوي نفسه كإحدى أفضل المواهب في الكرة الجزائرية، وهو ما دفع المتابعين إلى إطلاق لقب "كانتي الجزائر" عليه، نسبة إلى النجم الفرنسي نجولو كانتي، لاعب تشيلسي الإنجليزي.

وأصبح اللاعب الشاب مطمعا للأندية الأوروبية والعربية بعد التألق الكبير لمواطنيه، رامي بنسبعيني الوافد الجديد إلى بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، ويوسف عطال الظهير الأيمن لنيس الفرنسي، وأيضا فريد ملالي مهاجم أنجيه الفرنسي.



يذكر أن نادي نيم أولمبيك يضم في صفوفه لاعبا جزائريا آخر، وهو زين الدين فرحات، النجم الأسبق لاتحاد العاصمة الجزائري ولوهافر الفرنسي.

