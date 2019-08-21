صور.. مقر جمعية الكشافة يحكي تأريخ الحركة الكشفية بالمملكة

2019-08-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

ما أن تدلف قدماك مقر جمعية الكشافة العربية السعودية، في شارع الخيال بحي الملز وسط العاصمة الرياض، حتى تقف مذهولًا أمام ذلك التأريخ الذي توزع بين جنبات وردهات وأفنية وممرات المبنى في هيئة وثائق وأحيانًا صور، وأحيانًا أخرى في مناديل كشفية أو دروع تذكارية.

وأول ما يلفت نظرك لوحة تحمل المرسوم الملكي الكريم بإنشاء جمعية الكشافة عام 1381، بتوقيع الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود- رحمه الله- والى جانبها النظام الأساسي واللائحة الداخلية الصادرة بموجب المرسوم الملكي نفسه.

كما تجد في ناحية أخرى صورة جماعية للمشاركين في أول معسكر كشفي أٌقيم لخدمة الحجاج عام 1382هـ في مشعر منى، وإلى جانبها صورة لأول مشاركة كشفية في الجامبوريات الكشفية العالمية والتي كتب تحتها أنها بالجامبوري الحادي عشر في اليونان عام 1383هـ، وصورة لأول وحدة كشفية بالمدرسة الصولتية في مكة المكرمة، وصورة لأعضاء أول مجلس إدارة تم تشكيله عام 1381هـ.

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وفي أحد الممرات توزعت صور من مشاركة ولاة الأمر حكام المملكة ودعمهم للحركة الكشفية، ومنها صور للملك سعود- رحمه الله- خلال زياراته لمعهد الأنجال، وصور للملوك فيصل وخالد وفهد- رحمهم الله- وهم يرعون التجمعات الكشفية الإسلامية التي عُقدت بمكة المكرمة خلال الفترة من عام 1384هـ إلى عام 1394هـ، وصور للملك عبدالله بن عبدالعزيز- رحمه الله- خلال استقباله لرئيس صندوق التمويل الكشفي العالمي ملك السويد كارل جوستاف، وخلال تقلده وسام زمالة بادن باول، ووسام الذئب البرونزي، بالإضافة إلى صور ترصد رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- أو استقباله للكشافة على كافة المستويات العالمية أو العربية أو المحلية منذ أن كان أميرًا للرياض، ومن أبرزها استقباله لوفد الصداقة الكشفي الأمريكي بالرياض عام 1403هـ، وصور من استقباله للمشاركين في اللقاء الرابع لرؤساء الجمعيات والهيئات الكشفية العربية المنعقد بالرياض عام 1408هـ، واستقباله للمشاركين في المؤتمر الكشفي العربي الــ23 الذي استضافته الرياض عام 1422هـ، ورعايته لحفل التكريم الكشفي الثالث عام 1428هـ، وافتتاحه وملك السويد لمعرض السلام العالمي عام 1429هـ، وتقلده لزمالة بادن باول في نفس العام، واستقباله لملك السويد الرئيس الفخري لصندوق التمويل الكشفي كارل جوستاف هذا العام، بالإضافة إلى صور من استقباله للكشافين في موسم الحج.

كما تزينت ممرات المبنى بأكثر من 1000 منديل كشفي تحكي أبرز المشاركات الكشفية العالمية والإقليمية والعربية والخليجية والمحلية منذ التأسيس، بالإضافة إلى الدورات والدراسات والمخيمات التي نفذتها قطاعات الجمعية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، وكذا تطور الخرائط الإرشادية بالحج.

ويجد الزائر لمقر الجمعية صورًا للرؤساء الذين تناوبوا على مجلس إدارة الجمعية بدءًا من المجلس الأول الذي ترأسه معالي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ- رحمه الله- عام 1381هـ، حتى الرئيس الحالي معالي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

كما يجد الزائر كمًّا من الهدايا التذكارية التي تلقتها الجمعية خلال مشاركاتها المتعددة، بالإضافة إلى بعض الأعمال الفنية الكشفية الرمزية.