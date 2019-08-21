شكرا لقرائتكم فيديو.. وحدة اليمن يا يمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. وحدة اليمن يا يمن
متابعات الخليج 365 - الرياض
يمر اليمن الشقيق، اليوم، بتحديات خطيرة تستلزم الاتحاد والوئام بين أطياف الشعب اليمني؛ وذلك لمواجهة انقلاب الحوثي الغاشم، وقطع أيادي إيران التي تعبث بأيدي اليمن ومقدراته ومستقبل شعبه.
ويؤكد المراقبون أن اتحاد الشعب اليمني كفيل بإجهاض كل خطط أعداء ومؤامرات إيران وأذنابها في اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. وحدة اليمن يا يمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.