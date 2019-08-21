فيديو.. وحدة اليمن يا يمن

2019-08-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

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يمر اليمن الشقيق، اليوم، بتحديات خطيرة تستلزم الاتحاد والوئام بين أطياف الشعب اليمني؛ وذلك لمواجهة انقلاب الحوثي الغاشم، وقطع أيادي إيران التي تعبث بأيدي اليمن ومقدراته ومستقبل شعبه.

ويؤكد المراقبون أن اتحاد الشعب اليمني كفيل بإجهاض كل خطط أعداء ومؤامرات إيران وأذنابها في اليمن.