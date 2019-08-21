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الجميعة مشرفًا على إدارة الإعلام والاتصال بوزارة التعليم.. هذه سيرته الذاتية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصدر وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأربعاء، قرارًا بتعيين الدكتور أحمد الجميعة مشرفًا على إدارة الإعلام والاتصال بالوزارة.
وعلق الجميعة على هذا القرار بتغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر بقوله: “أصدر وزير التعليم قرارًا يكلفني بالعمل مشرفًا على إدارة الإعلام والاتصال في أهم قطاع ترتكز عليه رؤية وطننا، ومستقبل أجيالنا، ونحمل فيه رسالة عظيمة نكتبها وننجزها ليتحقق العائد الذي نطمح إليه جميعًا.. شكرًا وزير التعليم على هذه الثقة.. وبإذن الله نمضي معًا إلى حيث نريد أن نكون”.
شغل الدكتور أحمد الجميعة العديد من المناصب في “جريدة الرياض”، منها نائب رئيس التحرير، ومدير التحرير، ورئيس قسم التحقيقات.
وهو المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال في “وزارة التعليم السعودية” منذ 21 أغسطس 2019، وأستاذ الصحافة في كلية الإعلام والاتصال في “جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية”.
وقد حصل على دكتوراه في الصحافة عام 2010 من “جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية”، وماجستير في الإعلام عام 2006 من الجامعة ذاتها.
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