أول تصريحات لرئيس الوزراء السوداني المرشح عبدالله حمدوك

2019-08-21

متابعات الخليج 365 - متابعة

وصل رئيس الوزراء السوداني المرشح، عبد الله حمدوك، الأربعاء، قادماً من إثيوبيا، لتأدية القسم في تمام الساعة التاسعة بالقصر الجمهوري، رئيساً لمجلس الوزراء.

وقال حمدوك، في تصريحات صحافية بمطار الخرطوم، نقلتها وكالة الأنباء السودانية “سونا”، إن المرحلة القادمة تتطلب تضافر جهود أبناء الوطن وتوحيد الصف لبناء دولة قوية، مشيراً إلى أن السودان يمتلك موارد هائلة يمكن أن تجعل منه دولة قوية تقود القارة الإفريقية.

وأضاف أنه سيتم تحديد أولويات الفترة الانتقالية بعد أداء القسم، لافتاً إلى أن مهمة الحكومة بناء مشروع وطني بعيداً عن الإقصاء.

وأدى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني المنتهية صلاحيته اليمين الدستورية لتولي منصبه الجديد رسمياً، رئيساً للمجلس السيادي المُشكّل حديثاً أمام رئيس الجهاز القضائي في البلاد.

وأدى البرهان اليمين مرتدياً الزي العسكري في مراسم بالقصر الجمهوري في الخرطوم.

وذكرت وكالة السودان للأنباء أن 9 أعضاء من مجلس السيادة من العسكريين والمدنيين أدوا اليمين أيضاً في القصر الرئاسي، مشيرة إلى أنه بقي عضو واحد سيؤدي اليمين في وقت لاحق.

وأكمل السودان الثلاثاء تشكيل مجلس السيادة المؤلف من 11 عضواً، والذي سيدير البلاد لفترة انتقالية تمتد ثلاث سنوات لحين إجراء انتخابات.