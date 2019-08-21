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إلزام جميع المحال بوسائل الدفع الإلكتروني بدءًا من هذا الموعد
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت البنوك السعودية، أنه سيتم إلزام جميع المحال التجارية ومقدمي الخدمات بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني، اعتبارًا من يوم الأحد القادم الموافق 25 أغسطس.
وأوضحت البنوك السعودية، في بيان لها، اليوم، أنه لا يحق للمحل التجاري رفض قبول أي من البطاقات الائتمانية في حال وضع ملصقها بالمحل، مشددة على أن رفضها يعد مخالفة تعرض التاجر للغرامة.
وأكدت على أنه لا يحق للمحل التجاري أخذ أي رسوم من الزبون في حال استخدامه البطاقة الائتمانية لدفع قيمة مشترياته، مبينة أنه في حال طلب التاجر رسومًا من الزبون فسيعرض نفسه للغرامة من وزارة التجارة والاستثمار.
وأشارت إلى أن الزبون يمكنه الإبلاغ عن أي مخالفات تواجهه عبر مركز البلاغات على الرقم 1900.
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