تعرف على المواصفات الصحية لاختيار الحقيبة المدرسية

2019-08-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجهت وزارة الصحة عددًا من النصائح لأولياء الأمور، وذلك لاختيار الحقيبة المدرسية بشكل صحي وسليم؛ حفاظًا على صحة الأطفال.

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وتضمنت النصائح، حسبما أعلنت الصحة عبر حسابها في “تويتر”: حزام كتف مبطن، احتواؤها على جيوب متعددة لتوزيع الوزن، ألا تكون الحقيبة بحزام كتف واحد، وزن الحقيبة المدرسية أقل من 10% من وزن الطالب.

كما لا يُنصح باستخدام الحقائب ذات العجلات؛ لأنها لا تتناسب مع حجم الطالب، وقد تسبب آلامًا في الظهر والكتف.