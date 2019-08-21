شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التنظيم الخاص بتسجيل الأطفال في الروضات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)al-

اعتمد نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، التنظيم الخاص لتسجيل الأطفال ونقل الطلاب والطالبات عبر نظام «نور» للعام الدراسي القادم ١٤٤١هـ.

وتضمنت التنظيمات فتح نظام «نور» للتسجيل في رياض الأطفال بمدراس الطفولة المبكرة اعتباراً من يوم الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة، على أن تكون الأولوية في التسجيل للمستوى الثالث ثم المستوى الثاني وفق الطاقة الاستيعابية، ويسجل تلقائياً من هم على قوائم الانتظار، على أن يبدأ التسجيل في الروضات الافتراضية «الرقمية» اعتباراً من يوم التاسع من شهر محرم القادم للأطفال الذين لم تتوفر لهم مقاعد.

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وتضمنت التنظميات نقل الطلاب والطالبات من وإلى مدراس الطفولة المبكرة اعتباراً من يوم الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة من قِبل أولياء الأمور، على أن يتم ربط رياض الأطفال المحدثة في نظام «نور» مع قائدات المدراس الابتدائية من قِبل إدارة شؤون المعلمين، وفتح القاعات والفصول من قِبل القائدات وادخال الشواغر حسب فصول التوسع المعتمدة.

وإذا كانت مدرسة الطفولة المبكرة تستوعب جميع فصول الصفوف الأولية في مدرسة البنين، فيتم نقل جميع الفصول للمدرسة بعد تأمين احتياجاتها من المعلمات والتجهيزات اللازمة، مع التأكيد على تسجيل أطفال أبناء الجنود المرابطين على الحد الجنوبي وأبناء شهداء الواجب والأطفال من دوي الأسر ذات الدخل المحدود.

وفي حالة نقل فصول الصفوف الأولية من مدرسة بنين إلى مدرسة طفولة مبكرة، فيحق لولي الأمر استمرار الطالب بالمدرسة الحالية أو نقله إلى مدرسة أخرى، على أن يقوم ولي الأمر بحذف رغبته السابقة المسجلة في نظام «نور» في حالة رغبته بتسجيله في روضة أخرى.