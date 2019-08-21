شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مليوناً مكافآت طلاب عسير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة عسير سعد الجوني، صرف أكثر من 30 مليون ريال تمثل مكافأة الطلاب والطالبات في المدارس النائية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، والمستحقين والمستحقات لبدل الاغتراب عن شهر ذي الحجة لعام 1439هـ، وشهور محرم وصفر وربيع أول لعام 1440هـ.

وأوضح مدير الشؤون الإدارية والمالية تركي البكري، أنه تم إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، فيما دعا الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع.