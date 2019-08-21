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30 مليوناً مكافآت طلاب عسير

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جدة - خالد شويل -  خالد آل مريّح (أبها)

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة عسير سعد الجوني، صرف أكثر من 30 مليون ريال تمثل مكافأة الطلاب والطالبات في المدارس النائية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، والمستحقين والمستحقات لبدل الاغتراب عن شهر ذي الحجة لعام 1439هـ، وشهور محرم وصفر وربيع أول لعام 1440هـ.

وأوضح مدير الشؤون الإدارية والمالية تركي البكري، أنه تم إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، فيما دعا الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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