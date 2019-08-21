شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة عسير تضبط معمل دقيق تديره عمالة مخالفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

داهمت فرق الرقابة التابعة لأمانة منطقة عسير، أحد المباني الشعبية الذي تم تحويله إلى معمل لطحن الدقيق وتديره عمالة مخالفة.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن العمالة المخالفة استغلت الموقع بعيداً عن أنظار الرقابة لتحوله إلى معمل لطحن الدقيق بطريقة بدائية، مفتقداً لأدنى الاشتراطات الصحية.

وأشار إلى أنه جرى التحفظ على المضبوطات وإتلافها بمشاركة الجهات الأمنية، فيما اتخذت الأمانة اللازم وفق الإجراءات والأنظمة البلدية.