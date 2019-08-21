شكرا لقرائتكم خبر عن «الزكاة والدخل» تُعلن موعد التقديم في «بناء الكفاءات» والان مع التفاصيل
ويهدف برنامج «بناء الكفاءات» إلى استثمار الكوادر الوطنية وتدريبهم في بيئة عملية تمكّنهم من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة والمنافسة في سوق العمل، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في خلق فرص للتدريب والتأهيل لخريجي الجامعات.
وسيستمر استقبال طلبات الراغبين بالالتحاق بالبرنامج حتى يوم الخميس 12 سبتمبر 2019م، في حين سيتم إعلان النتائج يوم الأحد 27 أكتوبر 2019م.
وكشفت الهيئة عن المسارات التدريبية والتخصصات المطلوبة لدخول البرنامج، وهي القانون، والمالية، والمحاسبة، وإدارة الأعمال، وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى الإحصاء.
يذكر أن البرنامج يقدم مجموعة من المزايا للمقبولين، أبرزها تأمين طبي للمتدرب وأفراد أسرته، ومكافأة مالية شهرية، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية، ورصيد إجازة سنوية، وحضور دورات داخل الهيئة أو خارجها وفق السياسات المعتمدة.
وبإمكان راغبي التقديم على البرنامج زيارة الرابط التالي:
https://careers.gazt.gov.sa/en/page/kaffaat/
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