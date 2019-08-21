، العثور على جثة مجهولة بالقرب من جبال مثلثة شمال عفيف ،

محمد بن مسعود - الدمام - المحققون باشروا الموقع وتم رفع الجثة بانتظار الطب الشرعي

تحقِّق الجهات الأمنية في محافظة عفيف في ملابسات واقعة العثور على جثة مجهولة في صحراء شمال المحافظة. ولا تزال إجراءات تحديد هوية المتوفَّى جارية.

وكانت عمليات الأمن بالمحافظة قد تلقت بلاغًا عن وجود جثة متعفنة في الصحراء بالقرب من جبال مثلثة على بُعد ٣٥ كلم شمالاً.

وباشر المحققون الموقع، وتم استدعاء الأدلة الجنائية، كما جرى رفع الجثة لثلاجة الموتى بانتظار وصول الطب الشرعي، وتحديد سبب الوفاة وهوية المتوفَّى.