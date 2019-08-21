، الأخضر السعودي يواجه منتخب مالي وديًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - استعدادًا لخوض منافسات التصفيات المزدوجة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن خوض المنتخب الأول مباراة ودية ضد مالي في الخامس من سبتمبر المقبل وذلك استعدادًا لخوض منافسات التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة قال فيها: "إعدادنا لأولى مبارياتنا نحو الطريق إلى كأس العالم 2022 ينطلق من الدمام، "الأخضر" يستضيف مالي استعدادًا لمباراة اليمن.

يُشار إلى أن المباراة الودية للأخضر ضد نظيره المالي ستُقام في الدمام على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد، وذلك ضمن تحضيرات الأخضر لمواجهة اليمن والمقررة في العاشر من شهر سبتمبر المقبل.

يُذكر أن قرعة التصفيات المزدوجة أوقعت المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة إلى جانب اليمن وأوزباكستان وفلسطين وسنغافورة.