محمد بن مسعود - الدمام - أدى عبد الله حمدوك اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة الانتقالية فى السودان بالقصر الرئاسي بالخرطوم مساء اليوم، وذلك أمام رئيس المجلس السيادي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس القضاء.

وقال حمدوك في تصريح له بعد وصوله للخرطوم إن بلاده تمتلك موارد هائلة يمكن أن تكون دولة قوية تقود القارة الأفريقية بمواردها الكبيرة.

وأضاف أن " المرحلة القادمة تتطلب تضافر جهود أبناء الوطن وتوحيد الصف من أجل بناء دولة قوية"، مشيرًا إلى أنه سيفصح عن برنامجه الاقتصادي في وقت لاحف.

وكان حمدوك قد شغل منصب الأمين العام للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وعمل خبيرًا اقتصاديًا وخبيرًا في مجال إصلاح القطاع العام والحوكمة والاندماج الإقليمي وإدارة الموارد وإدارة الأنظمة الديمقراطية والمساعدة الانتخابية.

ومنذ العام 2018 وحتى الآن شغل حمدوك منصب كبير المستشارين في بنك التجارة والتنمية، الذي يتخذ من أديس أبابا مقرا له.

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440 11:37 PM Advertisements حمدوك يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة السودانية حمدوك يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة السودانية أدى عبد الله حمدوك اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة الانتقالية فى السودان بالقصر الرئاسي بالخرطوم مساء اليوم، وذلك أمام رئيس المجلس السيادي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس القضاء.

وقال حمدوك في تصريح له بعد وصوله للخرطوم إن بلاده تمتلك موارد هائلة يمكن أن تكون دولة قوية تقود القارة الأفريقية بمواردها الكبيرة.

وأضاف أن " المرحلة القادمة تتطلب تضافر جهود أبناء الوطن وتوحيد الصف من أجل بناء دولة قوية"، مشيرًا إلى أنه سيفصح عن برنامجه الاقتصادي في وقت لاحف.

وكان حمدوك قد شغل منصب الأمين العام للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وعمل خبيرًا اقتصاديًا وخبيرًا في مجال إصلاح القطاع العام والحوكمة والاندماج الإقليمي وإدارة الموارد وإدارة الأنظمة الديمقراطية والمساعدة الانتخابية.

ومنذ العام 2018 وحتى الآن شغل حمدوك منصب كبير المستشارين في بنك التجارة والتنمية، الذي يتخذ من أديس أبابا مقرا له. الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365

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