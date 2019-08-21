، ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!! ،

محمد بن مسعود - الدمام - بتأهل فريقَي الاتحاد والهلال للدور ربع النهائي للبطولة الآسيوية أمام ذوب آهن الإيراني والأهلي السعودي بمجموع مباراتَي الذهاب والإياب في دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا سيكون عشاق الناديَين والرياضة السعودية على موعد مع الإثارة والندية والقوة والمتعة الكروية؛ لما للفريقين من حضور جماهيري وإعلامي، وسِجل بطولي على مختلف الأصعدة محليًّا وآسيويًّا..!!

الهلاليون يدركون قبل غيرهم أن الاتحاد لن يكون بالصورة والشكل اللذين ظهر بهما أمام ذوب آهن، وسيكون نمرًا شرسًا، وفريقًا مختلفًا أكثر تنظيمًا وفاعلية في جميع الخطوط بقيادة مدربه التشيلي سييرا الذي لم يضم في القائمة لهذا الدور مدافعه مروان داكوستا وألكساندر بريجوفيتش؛ وهو ما يجعل من التغلب على الاتحاد أمرًا في غاية الصعوبة..!!

الاتحاديون في المقابل بدورهم سيدخلون هذه المباراة بالقدر نفسه من الخوف والحذر لعلمهم بأن الهلال مكتمل الصفوف من حيث المحترفين والأسماء في خط الوسط، ولديه مدرب ذكي (الروماني رازفان)، ويملك قدرة تدريبية وقراءة للمباريات فنيًّا وتكتيكيًّا.. وبالتالي فإن التوقع بنتيجة الذهاب تحديدًا أكثر تعقيدًا وضربًا من المجازفة..!!

وبعيدًا عن هذا وذاك فإن مباراة الذهاب من "كلاسيكو الغضب" هذه المرة ستكون مختلفة تمامًا باعتماد المدربَين على المجازفة؛ فسييرا يعشق الشق الهجومي على حساب الخطوط الخلفية، وسينقل المباراة إلى منطقة الهلال؛ فالمهم لديه هو التسجيل، والوصول إلى مرمى الخصم بأي طريقة. وقد ينجح في ذلك بتسجيل الأهداف باستغلال هفوات دفاع الهلال، وارتباكهم أمام المد الهجومي المباغت. وإن حصل على مبتغاه فسيكون قد قطع نسبة كبيرة للتأهل قبل مباراة الإياب..!!

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مدرب الهلال في هذه الحالة لن يكون أمامه سوى اللعب على الهجمات المرتدة، ومطالبة لاعبيه بالاستحواذ على الكرة، ومحاولة المحافظة عليها، واستغلال المساحات لصنع العديد من الفرص للوصول إلى المرمى على أمل أن يخطف مهاجموه هدفًا مبكرًا، يربك الاتحاد، ويلخبط أوراقه، خاصة أن المباراة على ملعبه وبين جماهيره؛ وهو ما يجعل الاتحاديين يقعون تحت ضغط المطالبة الجماهيرية القوية..!!

مثل هذا السيناريو سنشاهده فقط في مباراة الذهاب مساء الثلاثاء، في حين أن لقاء الإياب في حال أُقيم على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض -وهو الملعب الذي لا يجد فيه لاعبو الهلال مساحات كافية لإبراز مواهبهم وإمكاناتهم، واللعب على المساحات، بعكس الاتحاديين الذين يجيدون نقل الكرات القصيرة- سيكون (رتمه) مختلفًا جدًّا، وسيكون من الصعب التعويض فيه على صاحب الأرض بالتحديد..!!