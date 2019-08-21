، "تعليم صبيا" يعقد لقاء تعريفيًّا لقائدات ووكيلات المدارس عن الطفولة المبكرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الحازمي": لتدربيهن على استقبال الطالبات والتسجيل بمرحلة رياض الأطفال

عقدت إدارة تعليم صبيا صباح اليوم الأربعاء لقاء تعريفيًّا عن الطفولة المبكرة، برعاية المساعدة للشؤون التعليمية حنان بنت علي الحازمي. واستهدف اللقاء قائدات ووكيلات ومرشدات المدارس، والروضات الحكومية والأهلية والأجنبية.

وقالت "الحازمي" إن وزارة التعليم تهدف من خلال مدارس الطفولة المبكرة إلى رفع نسبة التحاق الأطفال برياض الأطفال، وردم الفجوة بين رياض الأطفال والصفوف الأولية، ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية. مشيرة إلى أن رؤية السعودية 2030 ركزت على ضرورة حصول كل طفل على فرصة تعليم جيد وفق خيارات متعددة في التعليم المبكر؛ وذلك من أجل صناعة وطن متقدم، يستطيع أن ينافس عالميًّا.

وأوضحت "الحازمي" أنه تم خلال اللقاء مناقشة مهام قائدات المدارس والروضات في نظام نور، والتعريف بدورهن في استقبال الطلاب والطالبات، ومتابعة الملفات وأمور التسجيل لمرحلة رياض الأطفال عبر النظام، ومناقشة الحالات الخاصة، وكيفية إجراءات تسجيلها برياض الأطفال. كما نوقشت البرامج التدريبية التي تستهدف القائدات والمشرفات.

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