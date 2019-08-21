جدارة| وظائف وزارة الخدمة المدنية 1441 رابط وظائف أخصائي وزارة الصحة وأسماء جداره 1441″

نكتب لكم هذا المقال اليوم لنتعرف معاً على وظائف الخدمة المدنية لوزارة الصحة عبر رابط جدارة، ونوضح لكم الرابط خلال هذه المقالة بالأسفل حتى تتمكنوا من التسجيل فى الكثير من الوظائف المطروحة من جانب الوزارة، وسنوضح لكم مميزات الإلتحاق بهذه الوظائف.

تخدم المملكة العربية السعودية مواطنيها بتوفير الكثير من الطرق المختلفة عن طريق تطور خدماتاه بشكل إلكتروني بسيط، وقد نفذت وزارة الخدمة المدنية هذا بجعل معظم خدماتها بشكل إلكتروني فى جميع محافظات ومدن السعودية، ونوضح لكم خلال هذه المقالة رابط نظام جدارة للتوظيف فى الخدمة المدنية، فتابعونا.

رابط نظام جدارة للتسجيل في وظائف وزارة الصحة

يُمكنكم التسجيل فى برنامج جدارة للخدمة المدنية ومتابعة كل جديد فى عالم الظائف المطروحة من خلال الضغط على هذا الرابط من هنا.

ويُمكنكم أيضاً معرفة أسماء الرجال والسيدات المرشحات للوظائف التعليمية عبر الرابط التالي:

كيفية التسجيل في موقع جدارة للتوظيف

ادخل على الموقع الإلكتروني لوزارة الخدمة المدنية ثم اضغط على التسجيل بالتوظيف بنظام جدارة.

اكتب رقم السجل المدني وتاريخ الميلاد.

أضف الصورة الرمزية.

يتم إضافة بيانات الحالة الصحية.

ادخل رقم البريد الإلكتروني.

تحديث: أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية عن احتياجها إلى 600 موظف أخصائي صحي.