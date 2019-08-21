شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع سري في ‘‘بيت الأحمر’’ وعبدالملك الحوثي يصدر توجيهات حاسمة لمشايخ القبائل .. وهذا ما حدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ​عقدت قيادات حوثية كبيرة إجتماع سري بمشايخ وضباط وكبار الشخصيات الاجتماعية في مديرية سنحان.

وقال أحد المشايخ الذين حضروا الإجتماع للمشهد اليمني اليوم الأربعاء أن القيادي الحوثي أبو يوسف المهدي نقل لهم توجيهات من زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي بالتصدي بقوة لأي عناصر حوثية تحاول اقتحام أوتفتيش أي مساكن دون توجيهات من النيابة.

وأضاف الشيخ _ فضل عدم ذكر اسمه _ أن المهدي طالب المجتمعين بضرورة دعم ورفد الجبهات بالمقاتلين والاعتراف بالدولة الجديدة كأمر واقع مقابل قيامها بتقديم الخدمات الأساسية للمنطقة .

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وأكد الشيخ أن الإجتماع عقد في قرية بيت الأحمر مسقط رأس الرئيس السابق علي عبد الله صالح في منزل تابع لعبد الولي القاضي والذي انتقد فيه احد أقربائه يدعى ناصر القاضي المليشيا لقيامهم باقتحام عدد من المباني وتفتيشها ونهبها وسجن العديد من الأهالي والذين مازال أغلبهم في السجون .

الجدير بالذكر أن إجتماع الحوثيين جاء بعد نهب العديد من المنازل في مديرية سنحان بدون اي مسوغات قانونية لكن المليشيا تحاول إقناع الأهالي وتضليلهم أن العمليات تمت بدون معرفتهم على الرغم من قيام عشرات العربات المدرعة بعملية الاقتحام والتي لا يمكن تحريكها بدون موافقة المليشيا .