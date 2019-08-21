شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن بن سلمان يلتقي وفد ‘‘الانتقالي الجنوبي’’ ويفاجئ الجميع بهذا الموقف بشأن اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقى نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان وفد المجلس الانتقالي الجنوبي المشارك في حوار جدة.



وخلال اللقاء جرى التأكيد على دعم السعودية للشرعية اليمنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة، واستعادة الأمن والاستقرار، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط السعودية.





وأشار بن سلمان إلى حل القضية الجنوبية بالحوار بعيدا عن القوة حيث لن يستفيد من ذلك سوى الحوثي وإيران.



وشدد نائب وزير الدفاع السعودي على ضرورة حل الخلافات بالحوار، بعيداً عن استخدام القوة، والعمل على توحيد الصفوف لمواجهة خطر الميليشيات الحوثية، المهدد والعدو الرئيسي لليمن، أرضاً وشعباً، وعدم القبول بتسليم اليمن لولاية الفقيه.