تفاصيل اختفاء سائحة سعودية في تركيا

ذكرت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، أن امرأة سعودية اختُطفت في الجزء الآسيوي من مدينة إسطنبول التركية، قبل أيام، بينما كانت في رحلة سياحية مع عائلتها.

وتدعى المخطوفة ”عبير“ اختفت عندما كانت بجوار أحد فنادق إسطنبول في الجزء الآسيوي، بحسب صحيفة الشرق الأوسط

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها:“إن السيدة كانت موجودة في إسطنبول برفقة زوجها وأطفالها بغرض السياحة، وانقطع التواصل معها، ولم تتمكن القنصلية أو الشرطة حتى من معرفة مكان وجودها“.

وأشارت إلى أن ”كاميرات المراقبة الأمنية تُظهر أن شخصًا يحمل عبوة صغيرة قام برش محتواها على وجه السيدة السعودية، التي فقدت وعيها قبل أن يصطحبها معه حتى توارت عن الأنظار“.