تردد قناة بي اوت كيو beoutq بعد عودة البث على نايل سات

انطلق بث قناة بي آوت كيو بالإنجليزية BeoutQ في عام 2017، حيثُ تبث بشكلٍ مُتزامن برامج ومباريات قناة بي إن سبورتس العربية التي تتخذ من قطر مقراً لها معَ تغطيّة شعار القناة القطرية بآخر خاص ببي آوت كيو.

وتحتوي أجهزة فك التشفير الخاصة بها على إمكانية الوصول إلى خدمات آي بي تي في المُختلفة التي تُقدّم عددًا من القنوات الحية ذات المحتوى الترفيهي وغيره.

أُجبرت شبكة بي إن سبورتس في منتصف 2017 على وقفِ بيع خدماتها في المملكة العربية السعودية بسبب الأزمة الدبلوماسية المُستمّرة بين قطر ودول عربية أخرى بسبب الدعم الحكومي المزعوم للجماعات المسلحة، ما مكّن بي آوت كيو التي ظهرت بعد الأزمة بقليل من تقديمِ خدماتها على نطاق واسع في البلاد.

وواجهت بي آوت كيو انتقادات حادّة من مجموعة بي إن الإعلامية ومالِكي الحقوق الرياضية بسبب انتهاكها لحقوق الطبع والنشر في تغطية الأحداث الرياضيّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تمتلكها قناة بي إن سبورتس.

تردد قناة بي اوت كيو: نايل سات 11919 H 27500