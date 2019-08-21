بالصور.. كشف تفاصيل جديدة في حادثة احتجاز مواطن لمركبة جارته بسبب رفضه قيادة المرأة

كشفت مصادر تفاصيل جديدة لقضية احتجاز مواطن لمركبة جارته في مدينة الدمام؛ بسبب رفضه لقيادتها، مشيرة لأن النيابة العامة حفظت قضيتين مختلفتين تحت هذه القضية، فيما رفضت المواطنة الصلح مع جارها؛ بسبب أن الأشياء تكررت منه بشكل كبير، رغم تحذيره ومسامحته أكثر من مرة. وقالت المصادر إن المحكمة أعطت موعداً في يوم 11 من شهر محرم المقبل، موعداً للقضايا التعزيرية للنظر في القضية، فيما قامت المواطنة برفع عدة برقيات لجهات عليا للتدخل والنظر في القضية.

ووفقًا لصحيفة “سبق” ترجع تفاصيل قضية احتجاز مواطن لمركبة جارته في مدينة الدمام، والسبب رفضه لقيادة المرأة للسيارة، إلى أن الجار الخمسيني الذي تعمد احتجاز سيارة جارته والاصطدام بها لرفضه قيادتها السيارة، لديه أكثر من قضية في مركز الشرطة، وأطلق سراحه مؤخراً من النيابة العامة بوجود كفيل، وعاود إيذاء جارته بالعمد، وأن المعاملة ما زالت قيد النظر وفي انتظار إحالتها للمحكمة الجزائية. وقالت المصادر: إن الجار لديه أكثر من خمس سيارات، ويتعمد إغلاق باب جارته وحجز مركبتها عمداً؛ بحجة رفضه لقيادتها للمركبة، ويقوم بصدم مركبتها عمداً. ويقوم بتصوير منزلها بهاتفه المحمول وينشر الصور، إضافة إلى تلفظه بألفاظ خارجة عن الأدب، وإيذاء العمالة في منزل جارته، ويتدخل في أمور خاصة وشخصية بها. وكانت المواطنة قد أبلغت الجهات الأمنية أكثر من مرة، بعد عفو وصفح وتسامح منها بحكم حقوق الجار، وتحويل القضية للنيابة العامة، وتضمنت القضية الأولى العفو رغم أن القضية كانت بعد شهر رمضان، بينما تبقى القضية الثانية قيد الإجراء، ولم يتم البت فيها، رغم أن الجار ما زال يتعمد مضايقة العائلة إلى الآن.

وطالبت المواطنة، بالتدخل بشكل رسمي وسريع وإيقاف تصرفات الجار، قبل حدوث ما لا تحمد عقباه، وفق ما كفله لها النظام. وقد أحالت شرطة الشرقية، أحد المواطنين إلى النيابة العامة بالدمام على خلفية دعوى رفعتها ضده جارته المواطنة، تتهمه فيها باحتجاز سيارتها، وتعمد صدمها خلال توقفها أمام منزلها. وقالت المواطنة، إن جارها الخمسيني ظل يتعمد إيقاف مركباته حول سيارتها حتى لا يترك لها منفذاً لتحريك سيارتها، حيث يقوم بذلك؛ بسبب رفضه قيادتها للسيارة بنفسها. وأوضحت أن جارها اصطدم عدة مرات بسيارتها عنوة خلال توقفها أمام المنزل، كما اعتدى بالضرب على عاملها المنزلي، لافتة إلى أنها فتحت عدة بلاغات ضده في أحد مراكز الشرطة بالدمام. وأفادت بأنها سلمت مركز الشرطة مقاطع فيديو صورتها كاميرا المراقبة بالمنزل، تظهر الاعتداءات المتكررة التي قام بها جارها، حيث جرى أخذ تعهد عليه بعدم التعرض لها. وأضافت المواطنة أن جارها لم يلتزم بتعهداته، لذا رفعت الشرطة القضية إلى النيابة بالدمام، والتي بدأت تحقيقاتها حول الأمر، حيث أطلقت سراح المواطن بكفالة لحين انتهاء التحقيق.