مصادر: «الغذاء والدواء» تمدد مهلة تسجيل منتجات الخضار والفواكه 6 أشهر

كشفت مصادر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء مددت مهلة تسجيل منتجات الخضار والفواكه الطازجة لمدة 6 أشهر لجميع الشركات المستوردة والمنتجة، لتنتهي في 30/6/1441هـ بحسب صحيفة “عاجل”. وأوضحت المصادر أن تمديد المهلة جاء إلحاقًا لتعميم سابق أصدرته الهيئة تضمن إلزام مستوردي ومنتجي الخضار والفواكه الطازجة بالبدء في تسجيل منشآتهم ومنتجاتهم عبر الأنظمة الإلكترونية المنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة، وإنهاء الإجراءات اللازمة قبل 1/1/1441هـ، الموافق 31 أغسطس الجاري.

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