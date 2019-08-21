إطلاق الحسابات الرسمية لمتحدثة التعليم العام ومتحدث التعليم الجامعي على تويتر

أطلقت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام ابتسام الشهري، والمتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري، اليوم الأربعاء، حسابيهما في موقع “تويتر”؛ لتعزيز التواصل مع منسوبي التعليم العام والجامعي والمجتمع ووسائل الإعلام كافة. وقالت الشهري في أول تغريدة لها عبر الحساب @spokesp_moe: “تحقيقاً لتعزيز التواصل مع منسوبي التعليم العام والمجتمع وكافة وسائل الإعلام، هنا حساب المتحدث الرسمي للتعليم العام، وآمل أن يحقق طموحاتكم وتطلعاتكم، ومعرفة كل ما يستجد عن الوزارة”.

فيما قال الأحمري عبر حسابه @Spokesp_moh: “تحقيقاً لتعزيز التواصل مع منسوبي التعليم الجامعي والمجتمع وكافة وسائل الإعلام، هنا حساب المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي، وآمل أن يحقق طموحاتكم وتطلعاتكم، ومعرفة كل ما يستجد عن الوزارة”. وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أصدر قراراً كلف بموجبه عدداً من القيادات الإعلامية في الوزارة بمناصب ومهام إدارية وقيادية، منهم إلى جانب الشهري والأحمري، الدكتور أحمد الجميعة الذي كلف بالعمل مشرفاً عاماً على الإدارة العامة للإعلام والاتصال بالوزارة، وصالح الثبيتي مشرفاً عاماً على الإدارة العامة للعلاقات.