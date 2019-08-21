3 آلاف متر زيادة بساحات المسجد الحرام

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بإضافة مساحة تتجاوز 3000م2 في الساحات الخارجية للمسجد الحرام، لتوفير مساحات إضافية لتسهيل حركة قاصدي البيت العتيق وإدارة الحشود.

ويأتي ذلك بإزالة عدد من الأماكن المخصصة للوضوء بالساحات، وتوفير عدد من مجمعات المواضئ أسفل سلالم صحن المطاف، إضافة إلى مجمعات دورات المياه الموزعة على أطراف الساحات.

وأعلنت الرئاسة العامة إنجاز 85% من المشروع الذي سيتم الانتهاء منه نهاية الشهر الجاري، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية داخل المسجد الحرام وساحاته لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتسهيل إدارة الحشود وضمان سلامة قاصدي وزار البيت العتيق.

وبينت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين أن المشاريع التطويرية والهندسية داخل الحرمين الشريفين تتم وفق دراسات ميدانية وخطط هندسية، بالتعاون بين عدد من الجهات المسؤولة لضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن، لتوفير أفضل الخدمات وبأحدث التقنيات.