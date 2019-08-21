السعودية اليوم / الحرس البحري التونسي ينقذ 11 مهاجرًا



تونس 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واس

أنقذت وحدات من الحرس البحري التونسي 11 مهاجرًا من الغرق بشواطئ محافظة المهدية شرق تونس.

وأوضح مصدر أمني بمحافظة المهدية في تصريح له اليوم أن وحدات من الحرس البحري عثروا على المهاجرين بعرض البحر في حالة سيئة داخل مركبهم على إثر تعطله لمدة ثلاثة أيام، مضيفًا أن المهاجرين المذكورين قرروا اجتياز الحدود خلسة، انطلاقًا من محافظة صفاقس وسط تونس نحو السواحل الإيطالية، وجرى التحفظ عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

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21:46ت م

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