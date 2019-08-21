فيديوجراف.. سحر رقم "10" يداعب كوتينيو مع بايرن ميونيخ‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حصل البرازيلي فيليبي كوتينيو، صانع ألعاب بايرن ميونيخ الألماني، على القميص رقم "10" مع العملاق البافاري خلفا للهولندي آريين روبين.
وكان النادي البافاري، أعلن تعاقده مع كوتينيو يوم الإثنين الماضي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء قادما من برشلونة الإسباني.
وكان يرتدي الرقم 10 لاعبون مميزون عدة في تاريخ بايرن ميونيخ، مثل آريين روبن وروي ماكاي، ويسعى كوتينيو للعودة إلى التألق من بوابة هذا القميص.
"العين الرياضية" تسلط الضوء من خلال الفيديوجراف التالي على اختيار كوتينيو للرقم 10 مع بطل ألمانيا.
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