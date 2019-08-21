يوفنتوس وسيلة نيمار لتعجيل انتقاله إلى برشلونة

أكدت تقارير صحفية فرنسية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، هو من أطلق شائعات بشأن اهتمام يوفنتوس الإيطالي بالحصول على خدماته، كوسيلة ضغط على برشلونة الإسباني للتعجيل بالانتقال إلى صفوفه.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى اهتمام يوفنتوس بالحصول على خدمات نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان والانتقال إلى برشلونة.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، الأربعاء، إنه في الوقت الذي أكد فيه المقربون من نيمار وجود مباحثات مع إدارة اليوفي، أشار النادي الإيطالي إلى أن الاهتمام يأتي من جانب اللاعب نفسه، ما اعتبرته الصحيفة مناورة من جانب ممثلي نجم "السيلساو" للضغط على أندية أخرى، وتحديدا برشلونة وريال مدريد.



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وأقرت "ليكيب" بأن هناك مباحثات قد تمت بالفعل بين ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ونظيره في "البيانكونيري" فابيو باراتيسي، بهدف التعاقد مع الأرجنتني باولو ديبالا.

واضافت الصحيفة أن الحوار تضمن ذكر قضية نيمار، إلا أن موقف الطرفين في هذا الصدد بعيد تماما، نظرا لأن يوفنتوس سيضطر لبيع عدد من لاعبيه من أجل تحمل السعر المطلوب نظير ضم النجم البرازيلي.

وتعتبر هذه هي نفس المعضلة التي تؤثر على مفاوضات نادي العاصمة الفرنسية مع برشلونة الذي يقترح استعارة نيمار مع خيار الشراء.

واستبعد باريس سان جيرمان إمكانية إعارة نيمار إلى برشلونة، حيث يفضل الحصول على قيمة مالية نظير إتمام الصفقة، خاصة وأنه دفع قبل عامين 222 مليون يورو للفريق الكتالوني للحصول على اللاعب.

ولا تزال الأولوية بالنسبة لنيمار هي العودة لقلعة "كامب نو"، على الرغم من أن وكيل أعماله يواصل العمل على إبرام صفقة محتملة لانتقاله إلى ريال مدريد.