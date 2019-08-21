المرور: أنظمة وقواعد يجب على قائدي الشاحنات اتباعها

2019-08-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت إدارة المرور على أنه يجب على قائدي الشاحنات والمعدات الثقيلة القيادة بحذر، واتباع الأنظمة المرورية.

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وقالت الإدارة، عبر حسابها الرسمي: إنه يجب عدم دخول المدن أو الخروج منها في الأوقات غير المسموح بها وتوفر الإنارة الجانبية والعواكس والسواتر.

كما شددت الإدارة العامة للمرور على عدم زيادة أبعاد الحمولة على الحد المسموح به والالتزام بالسير بالمسار الأيمن بالطريق وتغطية الحمولة المنقولة.