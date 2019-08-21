- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم المرور: أنظمة وقواعد يجب على قائدي الشاحنات اتباعها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
المرور: أنظمة وقواعد يجب على قائدي الشاحنات اتباعها
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت إدارة المرور على أنه يجب على قائدي الشاحنات والمعدات الثقيلة القيادة بحذر، واتباع الأنظمة المرورية.
وقالت الإدارة، عبر حسابها الرسمي: إنه يجب عدم دخول المدن أو الخروج منها في الأوقات غير المسموح بها وتوفر الإنارة الجانبية والعواكس والسواتر.
كما شددت الإدارة العامة للمرور على عدم زيادة أبعاد الحمولة على الحد المسموح به والالتزام بالسير بالمسار الأيمن بالطريق وتغطية الحمولة المنقولة.
كانت هذه تفاصيل خبر المرور: أنظمة وقواعد يجب على قائدي الشاحنات اتباعها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.