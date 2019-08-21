وزير الشؤون الدينية الباكستاني يشيد بنجاح الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أشاد وزير الشؤون الدينية بجمهورية باكستان الإسلامية الدكتور نورالحق قادري بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1440، وما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من تسهيلات وخدمات أسهمت في تحقيق نجاح باهر لأعمال الحج.

وبين أن المشاريع العملاقة التي تقام في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة شواهد على ما توليه حكومة المملكة من عناية واهتمام كامل بالحجاج وحرصها في كل عام على تقديم المزيد من الخدمات والإمكانيات لهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، داعيا الله عز وجل أن يبارك في جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وأن يجعل عملهما في موازين حسناتهما وأن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها واستقرارها وأن يجزي كل القائمين على خدمة وراحة الحجاج.

وأثنى قادري على الخدمات التي وفرتها وزارة الحج والعمرة ومؤسسة جنوب آسيا للحجاج الذين تشرفت بخدمتهم بشكل عام وحجاج الباكستان على وجه الخصوص، لافتا إلى التعاون الكبير بين مكتب شؤون حجاج دولة باكستان والوزارة والمؤسسة الذي كان له الأثر الكبير في تسهيل رحلة الحج على الباكستانيين وأسهم في تحقيق منظومة أداء موحدة بين الجميع أسهمت بعد توفيق الله عز وجل في نجاح متميز بكل المقايس لأعمال الحج.