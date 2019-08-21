محكمة أيرلندية توافق على طلب منع إضراب الطيارين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لندن قضت المحكمة العليا في دبلن أمس بمنع إضراب الطيارين بشركة ريان اير منخفضة التكاليف في أيرلندا اليوم وغدا. وجاء هذا الحكم بعد طلب تقدمت به الشركة للمحكمة بمنع الإضراب. ونقلت وكالة برس أسوسييشن البريطانية عن القاضي القول «إنه قضى بمنع نقابة الطيارين «فورسا» من القيام بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتنظيم أو توجيه أو تشجيع أعضاء النقابة على المشاركة في الإضراب يومي 22 و23 أغسطس الحالي».



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