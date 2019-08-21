الخيول تصاب بضربات الشمس مثل البشر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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يمكن أن تصاب الخيول بضربات شمس مثل البشر تماما، بحسب خبراء الرفق بالحيوان، وبالتالي إذا ما تحتم أن تقف الخيول في اصطبل الترويض طوال اليوم تحت الشمس الحارقة، فيجب على الأقل على مالكيها أن يوفروا مظلة.
وتقترح زابينه جوش من الرابطة البيطرية الألمانية لحماية الحيوان (تي في تي) «إذا لم يكن هناك ظل طبيعي في الحقل قم بإعداد خيمة».
وحذرت من أن الأعراض الخطيرة يمكن أن تتطور سريعا في ظل التعرض الكثير للشمس الحارقة، وتقول «سوف ترى الخيول ترتعش وتعرق وتستلقي»، مضيفة أنه يفضل إبقاؤها في الإسطبل خلال الفترة الأكثر حرارة باليوم من تركها معرضة للشمس، ويجب على أصحاب الجياد التأكد أيضا من توفر ما يكفي من المياه النظيفة وتغييرها يوميا.
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