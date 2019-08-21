«مساءات مشكاة» يرفع مستوى المعرفة بعلوم الطاقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنطلق اليوم في معرض مشكاة التفاعلي ـ أحد مبادرات مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ـ «فعالية إكس X» ضمن سلسلة فعاليات «مساءات مشكاة» التي تستمر حتى 01 محرم المقبل، في مقر المعرض بالرياض، وذلك لرفع مستوى المعرفة بعلوم الطاقة وخلق ذكريات عائلية مميزة.

وتهدف الفعالية إلى تسليط الضوء على الطاقة النووية التي تعد إحدى الطاقات الواعدة لتلبية الاحتياج من الطاقة الكهربائية في الحياة اليومية.

واستعد المعرض للفعالية بتجهيز عدد من العروض العلمية بهدف رفع وعي المجتمع بالطاقة المتجددة بشكل عام والطاقة الذرية بشكل خاص، تماشيا مع رؤية المملكة 2030، وتنمية القدرات البشرية والكفاءات في مجالات متخصصة تتعلق بالطاقة النووية، ومشروع البرنامج الوطني للطاقة الذرية.