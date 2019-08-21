السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض
تنطلق اليوم في معرض مشكاة التفاعلي ـ أحد مبادرات مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ـ «فعالية إكس X» ضمن سلسلة فعاليات «مساءات مشكاة» التي تستمر حتى 01 محرم المقبل، في مقر المعرض بالرياض، وذلك لرفع مستوى المعرفة بعلوم الطاقة وخلق ذكريات عائلية مميزة.
وتهدف الفعالية إلى تسليط الضوء على الطاقة النووية التي تعد إحدى الطاقات الواعدة لتلبية الاحتياج من الطاقة الكهربائية في الحياة اليومية.
واستعد المعرض للفعالية بتجهيز عدد من العروض العلمية بهدف رفع وعي المجتمع بالطاقة المتجددة بشكل عام والطاقة الذرية بشكل خاص، تماشيا مع رؤية المملكة 2030، وتنمية القدرات البشرية والكفاءات في مجالات متخصصة تتعلق بالطاقة النووية، ومشروع البرنامج الوطني للطاقة الذرية.
كانت هذه تفاصيل خبر «مساءات مشكاة» يرفع مستوى المعرفة بعلوم الطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.