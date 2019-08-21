إهدار وايت الشاي يكفي الفرد 216 يوما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بعد تداول مقطع لأحد مشاهير التواصل وهو يصعد صهريجا مليئا بالماء ويرمي مجموعة من ورق الشاي ويسكب كيس سكر ويخلطه بعصا، كشفت الأرقام أن إهدار وايت ماء بسعة 18 طنا يكفي لاستهلاك صحي رشيد للفرد لمدة 216 يوما.

وفيما قدرت منظمة الصحة العالمية الاستهلاك الصحي للفرد بـ83 لترا يوميا، يستهلك الفرد السعودي 264 لترا يوميا بحسب الشركة الوطنية للمياه.

وايت مياه سعة 18 طنا = 18000 لتر من المياه

- استهلاك صحي رشيد

للفرد مدة 216 يوما

(منظمة الصحة العالمية)

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- استهلاك فرد سعودي مدة 68 يوما

(الشركة الوطنية للمياه)

- ري نخلة 26 يوما

- ري مساحة 6 أمتار مربعة من الأشجار الكبيرة

31 يوما

- ري نباتات الغطاء

الأرضي 273 يوما