تدريب عن بعد لـ 5105 معلمين بالخارج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في خطوة تهدف إلى تطوير شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية في المدارس السعودية بالخارج، أسهمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة في تدريب 5105 من المعلمين والمعلمات، من خلال برنامج «التدريب عن بعد» للمدارس السعودية بالخارج.

ويهدف مشروع التدريب عن بعد إلى الاستفادة من دمج التقنية في التدريب ليسهم في تحقيق تطور عمل شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية مهنيا في المدارس السعودية بالخارج، التي تنتشر في 14 دولة عبر نظام الكتروني تابع لإدارة التدريب والابتعاث.

ويسعى البرنامج إلى تطوير شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية في المدارس السعودية بالخارج في دول ماليزيا وإندونيسيا وإسبانيا وتركيا وروسيا والصين وجيبوتي والمغرب والجزائر وفرنسا وباكستان والهند وإيطاليا والنمسا، حيث تم تدريب نحو 5105 مستفيدين في 16 مدرسة في 14 دولة خلال العام 1440، منهم 2511 في الفصل الأول، و2594 في الفصل الثاني من خلال 16 برنامجا تدريبيا.

وثمن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي جهود إدارة التدريب والابتعاث وفريق العمل المشارك في برنامج التدريب عن بعد لمنسوبي المدارس السعودية في الخارج، مشيدا بالخدمات التدريبية والبرامج المتطورة التي تسهم في رفع كفاءة الأداء المهني للمتدربين في المدارس السعودية حول العالم.

برنامج التدريب عن بعد:

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معد خصيصا للمدارس السعودية بالخارج

تدريب 5105 مستفيدين

2511 في الفصل الأول

2594 في الفصل الثاني

16 برنامجا تدريبيا

16مدرسة في 14دولة