بطاقات ذكية تلغي جواز السفر وتسحب الأموال لحجاج العام المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة
في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الحج والعمرة تطبيق مشروع «بطاقة الحج الذكية» خلال موسم الحج المقبل، تعتزم الوزارة نشر 3 آلاف شاشة الكترونية إرشادية ذكية في المشاعر المقدسة يمرر من خلالها الحاج بطاقته والتعرف على مكان إقامته بشكل مباشر.
وبحسب معلومات فإن الشاشات ستكون في مواقع متعددة من بينها مراكز إرشاد التائهين التي تعاني صعوبة في المواسم الماضية للتعرف على الحاج ومكان إقامته، كما أن الشاشات تحتوي على أبليكيشن يغني الحاج عن البطاقة الذكية، حيث يستطيع من خلاله التعرف على موقعه بواسطة هاتفه المحمول بدون أي مساعدة من أحد، لافتة إلى أن كرت البطاقة يحتوي على بطارية تدوم لمدة سنتين.
مميزات البطاقة الذكية
- إرشاد الحجاج في مكة والمشاعر
- تخزين معلومات الحاج في مكان آمن
- تمكين الجهات المعنية من تقديم الخدمات المناسبة
- عمل جداول التفويج على حسب رغبات الحجاج
- تغني الحاج عن كرت الفندق
- سحب الأموال
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