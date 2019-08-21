تعزيز الجهود للاستفادة من أهمية التراث النجراني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - نجران

أكد أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز أن الأهمية التاريخية والتراثية للمنطقة تستوجب تضافر الجهود للاستفادة من هذه المقومات لزوار وأهالي المنطقة، ولتكون الخدمات المقدمة بالصورة التي نتمناها.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بديوان الإمارة أمس مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صالح بن محمد آل مريح، حيث اطلع سموه على التقرير ربع السنوي لأعمال الفرع خلال الفترة الماضية، وما جرى إنجازه، إضافة إلى الخطط المستقبلية لإقامة المهرجانات المتنوعة بالمنطقة التي تلبي احتياجات الأهالي.

وثمن أمير المنطقة جهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ضمن منظومة دعم النشاط الاستثماري والسياحي والترفيهي بالمنطقة.